Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazetede yayımlandı. İşte, 2024-2025 yılı için geçerli olacak destek tutarları...