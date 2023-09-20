Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Organları dışarıda doğan Kosovalı bebek, İzmir'de iyileşti

        Organları dışarıda doğan Kosovalı bebek, İzmir'de iyileşti

        Kosova'da, iç organları karın bölgesi dışında dünyaya gelen 17 aylık bebek, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde bir ay içinde yapılan 3 ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organları dışarıda doğmuştu! O bebek Türkiye'de iyileşti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kosovalı Fisnik ve Fatbardha Qafleshi çiftinin 17 ay önce bir kız çocukları dünyaya geldi. Forta ismi verilen bebek; karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda olduğu için yoğun bakıma alındı. Bir süre ülkesinde tedavi gören bebek, doktorların tavsiyesi ve gerekli bağlantıların kurulması üzerine İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildi.

        Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün tarafından muayene edilen bebek için ameliyat kararı verildi. Yaklaşık 1 ay içerisinde 3 ayrı ameliyattan geçirilen bebek, normal yaşamına döndü.

        Ameliyatları gerçekleştiren Prof. Dr. Ergün, organları dışarıda doğan bebeklere az rastlandığını, bebek kendilerine getirildiğinde hayati riskinin devam ettiğini vurguladı.

        REKLAM

        ÜÇ AMELİYAT YAPILDI

        Bütün organları tek bir ameliyatla karın içerisine yerleştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti: "Üç müteakip ameliyat yapmak zorunda kaldık. Karında boşluğu yaratmak zaman alıyor. Bu organları tek seferde koymaya kalkarsanız oluşacak basınçtan dolayı yaşam kaybına kadar gidebilen problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden de aşamalı ameliyatlar gerektiriyorlar. Önce bir yama koyarak karnının bir miktar genişletmesini sağladık. Sonra yamayı giderek küçülttük. Yamayı çıkartarak karnı kapattık. Organları karın içine yerleştirdik. Artık burada son günleri önümüzdeki günlerde kendilerini memleketlerine uğrayacağız."

        Prof. Dr. Ergün, zor ve riskli bir ameliyata imza attıklarını, ekip arkadaşlarıyla bir aydır Forta bebeği takip ettiklerini anlattı.

        Baba Fisnik Qafleshi ise bebeklerinin İzmir'de sağlığına kavuştuğunu belirterek, Türkiye'ye ve Türk hekimlerine teşekkür etti.

        "YÜZÜMÜZ GÜLEREK ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"

        Kosova'da bu tür ameliyatların yapılamadığını vurgulayan baba Qafleshi, "Bizim için bir mucizeydi. Kızımız artık bize gülüyor. Yüzümüz gülerek ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anne Fatbardha Qafleshi de kızını kaybetme korkusu yaşadığını ama Türk doktorlar sayesinde bebeklerinin hayatta olduğunu dile getirdi.

        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Forta bebeğin yeniden sağlığına kavuşması için tüm doktorlar ve hastane çalışanlarının seferber olduğunu aktardı.

        Dünyanın birçok ülkesinden kendilerine gelen hastaları tedavi ettiklerini kaydeden Budak, "Tedavi ve tıbbı cihaz açısından iyi durumdayız. Uzman doktor kadromuz yaptığı ameliyatlar ve bilimsel çalışmalarla dikkat çekiyor. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…