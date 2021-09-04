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Haberler Sağlık BÜYÜK ACI! Son dakika: Avukatın kahreden ölümü - VİDEO HABER
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5 kişiye can oldu! Avukatın kahreden ölümü!

Bolu'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren avukat Nurfer Akgül'ün (38) organları, 5 hastaya umut oldu. İki çocuk annesi olan Akgül'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu

BÜYÜK ACI! Son dakika: Avukatın kahreden ölümü - VİDEO HABER
5 kişiye can oldu! Avukatın kahreden ölümü!
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AA

Ankara'da avukatlık yapan 38 yaşındaki Nurfer Akgül, 2 Eylül'de aracıyla seyahat ederken Bolu sınırlarında rahatsızlandı.

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

İKİ GÜN HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

AA'da yer alan habere göre Akgül, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, kızlarının organlarını bağışladı.

5 HASTAYA CAN OLDU

Nurfer Akgül'ün kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreği, aynı hastanede ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

İki çocuk annesi Akgül'ün cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

"1 YIL ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ"

Akgül'ün ablası Ayfer Ugış, doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini belirterek, "Kardeşimin yaklaşık 1 yıl önce organ bağışı için başvurduğunu öğrendik. Bunu bir vasiyet sayarak organ bağışına destek olmak istediğimiz için kardeşimin organlarını bağışladık. 5 kişiye hayat oldu. Bizi teselli eden en büyük şey bu" ifadelerini kullandı.

"YAVRUM 5 KİŞİYE UMUT OLDU"

Anne Necla Gülsoy da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Yavrum 5 kişiye hayat oldu, umut oldu. Onun için rahatım. Onların duaları yavruma yetecek inşallah. Acım büyük." şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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