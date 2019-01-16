Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin kanaması nedeniyle 3 gündür tedavi gören S.K.'nin beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan'ın görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine aynı hastanede yapılan ameliyatla alınan karaciğerin burada başka bir hastaya nakledileceği belirtildi. DHA'nın haberine göre; iki böbrek ise hastalara nakledilmek üzere önce ambulansla Çarşamba Havalimanı'na buradan da tarifeli uçağa nakledilerek İstanbul'a gönderildi.