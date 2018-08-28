Örgryte - GAIS maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Örgryte, 28 Ağustos 2018 Salı günü GAIS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Örgryte 27 puanla 8. sırada, GAIS 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Örgryte son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 513 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Örgryte kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, GAIS sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Örgryte önceki hafta IFK Varnamo mücadelesinde 2-1 yenildi.

GAIS ise Varbergs BoIS FC karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Örgryte, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Örgryte, kendi sahasında 17 gol attı, 11 gol yedi.

GAIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. GAIS, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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