Örgryte - Helsingborg rakamlar

Örgryte ve Helsingborg, 14 Ağustos 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Örgryte 27 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Helsingborg 37 puanda ve 2. sırada. Örgryte son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Örgryte kazanır 2.80, berabere biter 3.00, Helsingborg kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Örgryte önceki hafta IFK Varnamo mücadelesinde 2-1 yenildi.

Helsingborg, Östers karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Örgryte, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Helsingborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Helsingborg, 19 gol atarken 12 gol yedi.

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