Örgryte - Varbergs BoIS FC maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Örgryte ile Varbergs BoIS FC, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 43 puanlı Örgryte 5. sırada bulunuyor, Varbergs BoIS FC 29 puana sahip ve 13. sırada. Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Varbergs BoIS FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Örgryte kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Varbergs BoIS FC kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Örgryte son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 2-1 yenildi.

Varbergs BoIS FC ise GAIS karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Örgryte, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Örgryte, kendi sahasında 25 gol attı, 15 gol yedi.

Varbergs BoIS FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Varbergs BoIS FC, 19 gol atarken 20 gol yedi.

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