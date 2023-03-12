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Orhan Ak: Bugün tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktı

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Orhan Ak, zor şartlar altında kazandıklarını belirterek, "Bugün tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktı" dedi

Orhan Ak: Bugün tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktı
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eten Trabzonspor'da Teknik Sorumlu Orhan Ak, oyuna çok iyi başladıklarını belirterek, "Oyuna çok iyi başladık. Daha sonra rakibin 10 kişi kalması fırsat gibi gözükse de bizi rehavete soktu. Oyunun hızını ve temposunu düşürdük. Hiç memnun olmadığımız dakikalarda rakip 10 kişi kaldıktan sonra etkili olmaya başladı. Merkezden hücumlar yemeye başladık. Rakip 2-1 ve 3-1 yakalayabilirdi. Net pozisyonları vardı. İkinci yarı daha coşkulu ve daha hızlı oynamaya başladık. Sonradan giren oyuncularında kalitesi devreye girince net bir skor elde ettik. İkinci yarı bambaşka bir oyun oldu. Taraftarın da devreye girmesiyle oyun tamamen kontrolümüzde geçti. Bugün tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktı. Camia güzel bir hediye oldu diye düşünüyorum" diye konuştu.

Görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, sonrası zor bir sürece girdiklerini belirten Ak, galibiyeti hem taraftarlara hem Avcı'ya armağan ettiklerini söyledi.

''BU MAÇI KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ''

"Yönetimin kongre kararı alması ve Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takım nasıl bir süreç yaşandı?" sorusuna ise Orhan Ak, "Sadece hocamızın ayrılması değil, çok olağanüstü bir durum söz konusu. Başkanın istifa etmesi, kongre sürece. Ciddi bir belirsizlik var. Oyuncuya bu süreç net bir şekilde yansıdı. Gelecekle alakalı kaygılar olabilir. Son zamanlarda kazanamamak takım üzerinde olumsuz bir durum oluşurdu. Kazanırken hızlı çıkarsınız, kaybederken de inişler çok sert olabilir. O nedenle kendinizi bir anda kaosta görebilirsiniz ama buralar büyük camia. Başta bizde bir-iki gün çok zorlandık. Oyuncu bunun sorumluluğunu bilmesi lazım çünkü sahne onların. Performanslarının yüzde yüzünü vermeleri gerekiyor. Bizim tekrar sahaya dönüş yapmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Adana Demirspor takımı çok kaliteli bir takım. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Şartlar zor olsa bile kazanabildik" diye cevap verdi.

''DOĞRU OLAN EKİP OLARAK GELDİK, EKİP OLARAK GİTMEK''

"Abdullah Avcı, sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için çok değerli bir isim" diyen Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulübün menfaatleri için böyle bir şey yaptı. Biz de saygıyla karşıladık. Biz 2,5 senedir buradayız aile gibi olduk. Bunu yönetimle ve hocayla da paylaştık. Doğru olan ekiple birlikte geldik ekiple birlikte dönmek. Bunu net bir şekilde söyledim. Hem hocamız hem yönetim böyle bir talepte bulundular. Ben de bu sorumluluktan kaçmak istemedim. Bugün takımın başında sahaya çıkmamı istediler. Kongre süreci var. Trabzonspor için ve bizler için umarım hayırlısı olur. Gerekli bilgilendirmeyi de kulüp yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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