Orhan Gencebay aşı oldu

HABERTURK.COM

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay, sevenlerini korkutmuştu.

Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan, ardından fizik tedavi görmeye başlayan 76 yaşındaki Gencebay da koronavirüs aşısı oldu.

Hayat arkadaşının o anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sevim Emre, gönderisine, "Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun" notunu düştü.

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı.

"ELLERİNİ KULLANABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman, şunları söylemişti:

Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder.

"FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK"

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman, sözlerine şöyle devam etmişti:

Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir.

SEVİM EMRE: SİHİRLİ PARMAKLARI YİNE SİZE HARİKA MÜZİKLERİNİ ÇALACAK

Gencebay'ın eşi Sevim Emre de, "Sevgili kardeşimiz Muzaffer Kahraman Bey geldiler. Çok harika bir insan, harika bir hekim. Biz ona kendimizi emanet ediyoruz. Orhan Baba'nın parmağını şu anda tedavi ediyor. Hiç merak etmeyin; Orhan Baba'nın sihirli parmakları yine size harika müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese" açıklamasını yapmıştı.