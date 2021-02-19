Orhan Gencebay aşı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosOrhan Gencebay aşı oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Orhan Gencebay aşı oldu

Sevim Emre, 76 yaşındaki hayat arkadaşı Orhan Gencebay'ın koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Emre, "Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun" ifadelerini kullandı

Orhan Gencebay aşı oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay, sevenlerini korkutmuştu.

Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan, ardından fizik tedavi görmeye başlayan 76 yaşındaki Gencebay da koronavirüs aşısı oldu.

Hayat arkadaşının o anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sevim Emre, gönderisine, "Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun" notunu düştü.

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı.

"ELLERİNİ KULLANABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman, şunları söylemişti:

Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder.

"FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK"

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman, sözlerine şöyle devam etmişti:

Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir.

SEVİM EMRE: SİHİRLİ PARMAKLARI YİNE SİZE HARİKA MÜZİKLERİNİ ÇALACAK

Gencebay'ın eşi Sevim Emre de, "Sevgili kardeşimiz Muzaffer Kahraman Bey geldiler. Çok harika bir insan, harika bir hekim. Biz ona kendimizi emanet ediyoruz. Orhan Baba'nın parmağını şu anda tedavi ediyor. Hiç merak etmeyin; Orhan Baba'nın sihirli parmakları yine size harika müziklerini çalacak. Çok sevgiler gönderiyorum herkese" açıklamasını yapmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serenay Sarıkaya: Acılara yürüyor, korkmuyorum! Serenay, Maldivler'de! - Magazin haberleri
FİSKOS"Acılara yürüyor, korkmuyorum!"
Deniz Akkaya hastanelik oldu! Koronavirüse yakalanmıştı - Magazin haberleri
FİSKOSDeniz Akkaya hastanelik oldu
Azra Akın: Demir Şef ile mutfaktayız - Magazin haberleri
FİSKOS"Mutfaktayız"
Meltem Miraloğlu'ndan açıklama: Babam öldü! "Eski eşi evden attı" denilmişti - Magazin haberleri
FİSKOSSessizliğini bozdu: Babam öldü
Ezgi Eyüboğlu "Estetiksizim" dedi, fotoğrafları gündem oldu - Magazin haberleri
FİSKOSEski fotoğrafları gündem oldu
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni imajı! Değişimi şaşırttı - Magazin haberleri
FİSKOS"Merhaba kakül, ben geldim"
Süreyya Yalçın eriyor! Süreyya'nın turuncu stili - Magazin haberleri
FİSKOS"Güneş parlıyor"
Ezgi Mola: Ben de filtreyi bıraktım - Magazin haberleri
FİSKOS"Ben de filtreyi bıraktım"
Serenay Sarıkaya, Maldivler'de - Magazin haberleri
FİSKOSSerenay, Maldivler'de
Neslihan Atagül'den yeni fotoğraf! Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyulmuştu - Magazin haberleri
FİSKOSNeslihan'dan yeni kare