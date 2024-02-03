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        Haberler Gündem Orhan Gencebay'dan, Murat Kurum’a seçim şarkısı - Orhan Gencebay'ın İstanbul şarkısı sözleri neler?

        Orhan Gencebay'dan, Murat Kurum’a seçim şarkısı

        Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:51
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        Orhan Gencebay'dan, Murat Kurum'a seçim şarkısı
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        Sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı.

        SEÇİM ŞARKISINA KLİP DE ÇEKİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Gencebay'ın Murat Kurum'a hediye ettiği seçim şarkısına klip de çekildi. Klip de Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.

        "TEŞEKKÜRLER ORHAN BABA"

        Murat Kurum da şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE

        Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde: "İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."

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        #Orhan Gencebay

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