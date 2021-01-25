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HaberlerMagazinSON DAKİKA! Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi - Magazin Haberleri
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Orhan Gencebay'ın doktorundan açıklama

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, duayen sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kahraman, "Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA! Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi - Magazin Haberleri
DHA

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay, sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.

"ELLERİNİ KULLANABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman, şunları söyledi:

Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder.

"FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK"

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:

Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir.

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