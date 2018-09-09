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Orhan Okulu, Elmalı'da 6. kez başpehlivan

666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, üst üste altıncı kez başpehlivanlığı kazandı. Orhan Okulu, bu sonuçla Elmalı'da üst üste 5 kez başpehlivan olan Ahmet Taşçı ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu

09 Eylül 2018 Pazar, 19:29:43 | Güncelleme:

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve son gününde yağış altında gerçekleştirilen 666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, üst üste altıncı kez başpehlivan olarak rekor kırdı.

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun baş boyu yarı finalinde İsmail Balaban ile Ali Gürbüz, Orhan Okulu ile de Nedim Gürel karşılaştı.

Kıyasıya geçen müsabakada Orhan Okulu, Nedim Gürel'i yenerek finale yükseldi. Diğer başpehlivanlar İsmail Balaban ile Ali Gürbüz ise yağış ve dolu altında mücadele etti.

AİLELER ARAYA GİRDİ

Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 5 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

ORHAN OKULU ÜST ÜSTE 6. KEZ BAŞPEHLİVAN

Final müsabakasında Orhan Okulu ile İsmail Balaban karşılaştı.

Kıyasıya geçen mücadeleye İsmail Balaban sakatlığı nedeniyle devam edemeyince, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste altıncı kez başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Elmalı'da üst üste 5 kez başpehlivanlığı elde eden Ahmet Taşçı ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda sporsever izledi.

Yağlı güreşin yaşayan efsanesi olarak adlandırılan Ahmet Taşçı, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında Elmalı başpehlivanı olmuştu.

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