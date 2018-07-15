657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı rakibi Şaban Ylmaz'ı yenen Orhan Okulu oldu. Daha önce de başpehlivanlık kazanan Orhan Okulu kimdir? İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'nun yaşamına dair detaylar ve Orhan Okulu'nun ilk sözleri.

ORHAN OKULU KİMDİR?

Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi’nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir. Amacının Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanmak olduğunu beyan etmektedir.

BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU'NUN İLK SÖLERİ

Türkiye Cumhuriyeti 2018 yılı Başpehlivanı Orhan Okulu, galibiyetini 2 minik kızına ve eşine armağan ettiğini söyledi.

657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Kırkpınar final güreşinde kazandığı altın kemeri, her şeyden çok sevdiği 2 minik kızı ve eşine armağan ettiğini belirterek, "Çocuklarıma, hanımıma armağan ediyorum. Ve tüm Antalyalılara, hayırlı olsun diyorum. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana her zaman ağabeylik yapıyor. Hep yanımızda, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 gündür burada kıyasıya mücadele ettik. Kumluca’daki arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. İnşallah hedefim, 3 yıl üst üste Kırkpınar’da başpehlivan olup, Antalya halkına armağan etmek istiyorum" dedi.

657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE DERECEYE GİRENLER

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:

Başpehlivan

1-Orhan Okulu

2-Şaban Yılmaz

3-Ali Gürbüz

Başaltı

Ertuğrul Dağdeviren

Furkan Durmuş Altın

Cengizhan Şimşek

Tanju Gemici

Büyük Orta Boy

Mevlüt Köken

Mustafa Doğan Özkaya

Yıldıray Akın

Rasim Saraç

Küçük Orta Büyük Boy

Ali İhsan Batmaz

Barış Bayav

Yaşar Şan

Osman Hazar

Küçük Orta Küçük Boy

Mehmet Ali Karacan

Tolga Odabaşı

Seçkin Duman

Osman Tokköz

Deste - 3 (Deste Büyük)

Tufan Güzel

Süleyman Kozakoğulları

Atakan Makas

Engincan Akşit

Deste - 2 (Deste Orta)

Enes Doğan

Osman Kan

Efe Kölebaş

Celal Bayar Çilenker

Deste - 1 (Deste Küçük)

Serdar Yıldırım

Emre Ayyıldız

Sefa Yılmaz

Emirhan Saygı

Ayak

Yıldıray Pala

Ensar Bıyık

Furkan Güler

Sertaç Üngör

Tozkoparan

Ömer Faruk Kırat

Erkan Şahin

Ozan Kıl

Ramazan Yıldız Çilenker

Teşvik - 2

Doğukan Toprak

Serhat Atalay

Hüseyin Şenel

Alperen Atar

Teşvik - 1

Cengizhan Ramazan Doğan

Muhammet Enes Özcan

Yasin Yeşil

Yusuf Kırat

Minik - 2

Batuhan Kucur

Muhittin Can Çıkmaz

Arda Erkan Avcuoğlu

Mertcan Yıldırım

Minik - 1

Emre Atmaca

Güven Can Türkoğlu

Özer Özgür Aslan

Salih Can Topçu

En İyi Peşrev

Yiğit Gider

Şafak Yanık

Alpaslan Yezer