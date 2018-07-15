657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı rakibi Şaban Ylmaz'ı yenen Orhan Okulu oldu. Daha önce de başpehlivanlık kazanan Orhan Okulu kimdir? İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu'nun yaşamına dair detaylar ve Orhan Okulu'nun ilk sözleri.
ORHAN OKULU KİMDİR?
Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.
2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.
103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir. Halen Antalya Murat Paşa Belediyesi’nin sporcusu olarak güreş hayatına devam etmektedir. Amacının Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanmak olduğunu beyan etmektedir.
BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU'NUN İLK SÖLERİ
Türkiye Cumhuriyeti 2018 yılı Başpehlivanı Orhan Okulu, galibiyetini 2 minik kızına ve eşine armağan ettiğini söyledi.
657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Kırkpınar final güreşinde kazandığı altın kemeri, her şeyden çok sevdiği 2 minik kızı ve eşine armağan ettiğini belirterek, "Çocuklarıma, hanımıma armağan ediyorum. Ve tüm Antalyalılara, hayırlı olsun diyorum. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana her zaman ağabeylik yapıyor. Hep yanımızda, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 gündür burada kıyasıya mücadele ettik. Kumluca’daki arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. İnşallah hedefim, 3 yıl üst üste Kırkpınar’da başpehlivan olup, Antalya halkına armağan etmek istiyorum" dedi.
657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE DERECEYE GİRENLER
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:
Başpehlivan
1-Orhan Okulu
2-Şaban Yılmaz
3-Ali Gürbüz
Başaltı
Ertuğrul Dağdeviren
Furkan Durmuş Altın
Cengizhan Şimşek
Tanju Gemici
Büyük Orta Boy
Mevlüt Köken
Mustafa Doğan Özkaya
Yıldıray Akın
Rasim Saraç
Küçük Orta Büyük Boy
Ali İhsan Batmaz
Barış Bayav
Yaşar Şan
Osman Hazar
Küçük Orta Küçük Boy
Mehmet Ali Karacan
Tolga Odabaşı
Seçkin Duman
Osman Tokköz
Deste - 3 (Deste Büyük)
Tufan Güzel
Süleyman Kozakoğulları
Atakan Makas
Engincan Akşit
Deste - 2 (Deste Orta)
Enes Doğan
Osman Kan
Efe Kölebaş
Celal Bayar Çilenker
Deste - 1 (Deste Küçük)
Serdar Yıldırım
Emre Ayyıldız
Sefa Yılmaz
Emirhan Saygı
Ayak
Yıldıray Pala
Ensar Bıyık
Furkan Güler
Sertaç Üngör
Tozkoparan
Ömer Faruk Kırat
Erkan Şahin
Ozan Kıl
Ramazan Yıldız Çilenker
Teşvik - 2
Doğukan Toprak
Serhat Atalay
Hüseyin Şenel
Alperen Atar
Teşvik - 1
Cengizhan Ramazan Doğan
Muhammet Enes Özcan
Yasin Yeşil
Yusuf Kırat
Minik - 2
Batuhan Kucur
Muhittin Can Çıkmaz
Arda Erkan Avcuoğlu
Mertcan Yıldırım
Minik - 1
Emre Atmaca
Güven Can Türkoğlu
Özer Özgür Aslan
Salih Can Topçu
En İyi Peşrev
Yiğit Gider
Şafak Yanık
Alpaslan Yezer
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