Orhan Taylan'a veda

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Orhan Taylan için Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Taylan'ın ailesi, yakınları, sanat camiasından dostları ve işçi sendikalarından temsilciler katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhan Taylan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

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"BABAM BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"



Babasına veda eden oğlu Ferhat Taylan, "Babam büyük bir sanatçıydı. Aynı zamanda çok cömert, dostluğuyla tanınan güzel bir insandı. Çok acı çekmedi. Güzel bir günde uğurluyoruz onu. Arkadaşları, öğrencileri burada. Bugün burada büyük bir ilgi var. Seveni çokmuş, zaten bunu biliyordum ama burada onları görmek güzel" açıklamasını yaptı.