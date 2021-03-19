Orhan Uzdu'nun 'In Control' albümü çıktı 0:00 / 0:00

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Elektro müzik ve House tarzının değişik bir saundda buluşmasıyla sergilediği performanslarla adından söz ettiren DJ Orhan Uzdu, 'In Control' isimli yeni albümünü çıkardı.

Uzdu, ayrıca yeni DJ olacaklara "Bu alanda dikkat etmek gereken en önemli ayrıntı işin sanatsal boyutunu ön plana almaktır. Sadece ulusal çapta değil aynı zamanda dünyada yaygın olan müzik trendlerini takip etmek de oldukça önemli. Bu meslekte işin sanatsal boyutunu ön plana alanlar istedikleri noktaya gelmekte zorluk çekmezler" diyerek tavsiyelerde bulundu.