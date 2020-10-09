Orhangazi'de Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturuldu - BURSA

Orhangazi ilçesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla Siteler bölgesinde toplandı.Burada açıklama yapan İHH Orhangazi Şube Başkanı Faruk Uçan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurarak savaş suçu işlediğini söyledi.Daha sonra Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla ilçe turu atıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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