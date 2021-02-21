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Orhun Ene: "Avrupa Şampiyonası’na katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm ekibi elde edilen bu başarıdan dolayı kutladı

Orhun Ene:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ay-yıldızlıların FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

HALUK YILDIRIM: "BU DÖNEMDE MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDEREN KULÜPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu dönemde milli takıma oyuncu gönderen kulüplere teşekkür eden Haluk Yıldırım, "Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde karşılaştığımız İsveç’i 8 sayı farkla mağlup ettik. Bu maçın ardından oynanan karşılaşmada Hollanda’nın Hırvatistan’ı yenmesiyle birlikte grup müsabakalarının tamamlanmasına bir maç kala FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde ettik. Bu dönemde milli takıma oyuncu gönderen tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu pandemi sürecinde bir kez daha fanusun ülkemizde düzenlenmesini sağladı. Bizlere bu konuda büyük destek veren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte tüm federasyon yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KEREM TUNÇERİ: "TURNUVAYA KATILMA BAŞARISI ELDE ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Turnuvaya katılma başarısı elde ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kerem Tunçeri,"İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynadığımız müsabakanın ardından; Hollanda’nın da Hırvatistan’ı yenmesiyle birlikte FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde ettik. Bizleri her zaman, her şartta destekleyen halkımızın enerjisini bu müsabakada da hissettik. Turnuvaya katılma başarısı elde ettiğimiz için mutluyuz. Amacımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de turnuva sürecine kadar olan zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ORHUN ENE: "TÜM EKİBİMİZİ ELDE EDİLEN BU BAŞARIDAN DOLAYI KUTLUYORUM"

Orhun Ene ise, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İsveç müsabakası öncesi takım olarak erken toplandık. Oyuncularımız bu süreçte iyi çalıştılar ve süreci iyi değerlendirdiler. Zorlu lig takviminde oyuncuları milli takıma gönderen tüm kulüplerimize ve pandemi sürecinde bu pencereyi de ülkemize alan Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Son olarak, sporcularımızla birlikte teknik ve idari kadromuzda yer alan tüm ekibimizi elde edilen bu başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

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