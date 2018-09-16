Oriente Petrolero - San Jose rakamlar

Oriente Petrolero ve San Jose, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. Oriente Petrolero 17 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken San Jose 15 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Oriente Petrolero, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. San Jose, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 779 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oriente Petrolero kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, San Jose sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Oriente Petrolero son haftadaki The Strongest müsabasında 5-0 yenildi.

San Jose ise Guabira karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oriente Petrolero, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

San Jose, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. San Jose, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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