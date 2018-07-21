Beşiktaş, Fenerbahçe, Feyenoord'un genç orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor. Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki futbolcu, dün Instagram'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını gösteren bir paylaşım yaptı. Bugün Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacak olan Feyenoord kafilesinde olan futbolcu daha sonra Beşiktaş'a transferinin sinyalini verdi.

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla salonda antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

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