        Orkun Kökçü: İyi yoldayım, daha iyi olacağım - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü: İyi yoldayım, daha iyi olacağım

        Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi yoldayım, daha iyi olacağım" dedi.

        Giriş: 24.09.2025 - 23:03 Güncelleme: 24.09.2025 - 23:03
        "İyi yoldayım, daha iyi olacağım"
        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

        "KONTROL BİZDEYDİ AMA İKİNCİ YARIDA DÜŞÜŞ YAŞADIK"

        Mücadeleyi değerlendiren Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum, kontrol bizdeydi, topu iyi çevirdik. 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Kolay top kayıpları yaptık, daha büyük bir skor olabilirdi. 3 puan için mutluyuz. En önemlisi o şu anda. Güzel bir sonuç ama daha da iyi olmalıyız." dedi.

        "BENİM SEVİYEMDE BİR OYUNCU ÖYLE TOP KAYBI YAPAMAZ"

        Kendi performansına da değinen milli oyuncu, "İlk yarıda iyi başladık. Top bizdeydi. Kendi açımdan da iyi başladığımı düşünüyorum. İkinci yarıda biraz top kayıpları oldu. Benim seviyemde bir oyuncu öyle top kaybı yapamaz." ifadelerini kullandı.

        "İYİ YOLDAYIM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

        Performansını geliştirmeye odaklandığını söyleyen Kökçü, "Elimden geleni yapıyorum. Mutluyum ama kendi performansım daha iyi olabilir. Kendime güveniyorum. Bunu pek kafamda tutmuyorum, rahatım. Daha iyi olacağım, iyi yoldayım ben." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

