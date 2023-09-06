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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hollanda'da yılın futbolcusu seçilen Orkun Kökçü'ye milli takımda alkış tufanı! - Spor haberleri - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü milli takım idmanında alkışlarla karşılandı

        A Milli Futbol Takımı, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de konuk edeceği Ermenistan maçının hazırlıklarına devam etti. İdman öncesinde, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Orkun Kökçü'yü teknik ekip ve takım arkadaşları alkışlarla karşıladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:34
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        Orkun Kökçü'ye alkışlarla karşılama
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        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi.

        İdman öncesinde, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Orkun Kökçü'yü teknik ekip ve takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

        HOLLANDA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

        Geçen sezon Feyenoord'un Hollanda'daki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli futbolcu Orkun Kökçü, ligin en iyi futbolcusu seçildi.

        Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Eredivisie’de 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

        Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda’da yılın futbolcusuna verilen “Altın Ayakkabı” ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.

        Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.

        Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie’de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica’ya transfer olmuştu.

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