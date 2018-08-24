Orlando City - Atlanta United maçı heyecanı

ABD MLS maçında Orlando City ile Atlanta United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Orlando City 23 puanla 22. sırada, Atlanta United 51 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Orlando City, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Atlanta United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 233 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Orlando City kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.30, Atlanta United sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Orlando City önceki hafta DC United mücadelesinde 3-2 yenildi.

Atlanta United ise Columbus Crew karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Orlando City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Orlando City, kendi sahasında 22 gol attı, 23 gol yedi.

Atlanta United, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atlanta United 17 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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