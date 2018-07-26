Orlando City - New York City FC maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Orlando City, 27 Temmuz 2018 Cuma günü New York City FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Orlando City 22 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken New York City FC 40 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. New York City FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 680 kodlu maçı oynayanlar; Orlando City galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, New York City FC galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Orlando City son haftadaki Philadelphia Union müsabasında 6-1 yenildi.

New York City FC, Columbus Crew karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Orlando City, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 18 gol yedi.

New York City FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. New York City FC, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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