Orlando City - Toronto FC karşılaşma önü

Orlando City ve Toronto FC, 15 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Orlando City 19 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Toronto FC 16 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Toronto FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 204. İddaa'da Orlando City kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Toronto FC kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Orlando City önceki hafta Philadelphia Union mücadelesinde 6-1 yenildi.

Toronto FC ise Atlanta United karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Orlando City, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 17 gol yedi.

Toronto FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toronto FC, 14 gol atarken 22 gol yedi.