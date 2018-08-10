Orleans - Auxerre maçı heyecanı

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Orleans, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Auxerre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Orleans, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Auxerre, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 227. İddaa'da Orleans kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Auxerre kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Orleans önceki hafta Nancy mücadelesinde 3-0 yenildi.

Auxerre, Lens karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Orleans, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Auxerre, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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