Orleans - Chateauroux maçı heyecanı

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Orleans, 14 Eylül 2018 Cuma günü Chateauroux takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 4 puanlı Orleans 18. sırada bulunuyor, Chateauroux 7 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Orleans, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chateauroux son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 198. İddaa'da Orleans kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Chateauroux kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Orleans son haftadaki Nancy müsabasında 3-0 yenildi.

Chateauroux ise Brest karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Orleans, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Orleans, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Chateauroux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Chateauroux, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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