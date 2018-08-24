Orleans - Paris FC maçı heyecanı

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Orleans, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Paris FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 1 puanlı Orleans 19. sırada bulunuyor, Paris FC 8 puana sahip ve 4. sırada. Orleans, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Paris FC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 187. İddaa'da Orleans kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Paris FC kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Orleans önceki hafta Paris FC mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Paris FC ise Orleans maçında 0-0 berabere kaldı.

Orleans, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Orleans, kendi sahasında 0 gol attı, 5 gol yedi.

Paris FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paris FC, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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