Orman Genel Müdürlüğü, 5 bin personel alımına yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurunun ardından önemli bir açıklama yayınlandı. Kendi bünyesinde istihdam ettirmek üzere KPSS puanı ile mühendis, orman muhafaza memuru, memur ve şoför alımı yapacak. İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 bin personel alımına dair detaylar ve kontenjan sayıları...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımına dair yaptığı açıklamada;

"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.

Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."