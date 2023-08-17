Bartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Bartın'da feci olay meydana geldi. Kentte bir orman işçisi kesiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Bozköy köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Yaşar Işık (43), devrilen ağacın altında kaldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Işık'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.