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        Haberler Gündem Güncel Orman işçisinin feci ölümü! Ağacın altında kaldı

        Bartın'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

        Bartın'da feci olay meydana geldi. Kentte bir orman işçisi kesiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:24
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        Feci ölüm! Ağacın altında kaldı
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        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Bozköy köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Yaşar Işık (43), devrilen ağacın altında kaldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Işık'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #haberler
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