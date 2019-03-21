Karacabey, Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla orman köylülerine sağlanan desteklere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Orman köylüleriyle ilk olarak 1974'te Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü adında faaliyetlerine başlayan kurumun ilgilendiğini dile getiren Karacabey, söz konusu kurumun orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla kurulduğunu kaydetti.
Karacabey, anılan kurumun faaliyetlerini 2002'ye dek sürdürdüğünü belirterek, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasıyla ORKÖY Genel Müdürlüğü'nün Orman Genel Müdürlüğü bünyesine girerek ORKÖY Daire Başkanlığı olduğunu hatırlattı.
OGM'NİN KREDİ UYGULAMASI
OGM'nin orman köylülerinin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için çeşitli kredi destekleri verdiğini anlatan Karacabey, şöyle konuştu:
"Bu desteklemeleri ekonomik ve sosyal destekli krediler olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz. Ekonomik amaçlı olarak süt koyunculuğu, süt sığırcılığı ve seracılık gibi alanlarda insanımıza gelirlerini arttıcı kredi veriyoruz. Bu kredilerde 2017'den sonra faizler tamamen kaldırıldı. Sağlanan desteklerin yüzde 20'sinin hibe edilmesi uygulaması da getirildi. Bu yüzde 20 hibeyi biz veriyoruz, desteklerin kalanı ise kredinin çeşidine göre bir yılı ödemesiz farklı taksitlerde orman köylüsü tarafından geri ödeniyor."
Karacabey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, şu an 2002 yılı öncesine kadar verilen destek miktarının 10 katından daha fazla kaynak sağladıklarını belirterek, "Orman köylülerine 2002'de sağlanan 15 milyon liralık destek, geçen yıl yaklaşık 184 milyon lira olarak gerçekleştirildi. 2018'de 8 bin 519 aileye 146,4 milyon lira kredi, 36,5 milyon lira da hibe desteğinde bulunuldu." dedi.
EV HANIMLARINA SAĞLANAN DESTEKLER
Karacabey, anılan desteklemelerle köylülerin 30 kovan arı, kilosuna göre 5 büyükbaş veya 30 küçükbaş hayvan alabildiğine işaret ederek, kullandırılan kredilerle orman köylülerinin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlandığını söyledi.
Sosyal amaçlı kredilerin ise çatı malzemeleri, dış cephe mantolama, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi ve kat kaloriferi sistemi gibi projelere yönelik olduğunu anlatan Karacabey, ev hanımlarına da hibe mikro krediler verildiğini, böylece kadınların el sanatları becerilerinin gelişimine ve maddi kazanç sağlamalarına olanak tanındığını sözlerine ekledi.
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