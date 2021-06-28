Orman şehidine gözyaşlarıyla veda 0:00 / 0:00

DHA

Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarında kıvılcımla yangın başladı.

DHA'nın haberine göre, Muğla ve çevre kentlerden gelen birçok ekip, yangına müdahale etti. Yangına müdahale eden geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32),alevlerin arasında kalarak öldü.

Şehit düşen Hasdemir için Köyceğiz Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Öncesinde ise, Türk bayrağına sarılı tabutu evine götürüldü. Evinden helallik alınması sonrası camiye getirilen yangın şehidi için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Görkem Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti. Öte yandan törende Vali Orhan Tavlı, Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de yer aldı. Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.

Söndürme çalışmalarında şehit düşen Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibinde görev yaptığı ve yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı öğrenildi. Ayşegül Gümüş Hasdemir'le 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.