Orman yangını çıktı - DÜZCE

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Alınan bilgiye göre, kent ormanı bölgesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Arazözler ile iş makinelerinin de yönlendirildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.