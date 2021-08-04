Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kiralanan helikopterlerden biri, bölgedeki olası yangınlara karşı anında müdahale için Eskişehir´e konuşlandırıldı. Sabah saatlerinde, Eskişehir fidanlığında oluşturulan iniş noktasına gelen helikopterde Rus ve Türk olmak üzere 2 pilot ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü´nde görevli bir orman mühendisi bulunuyor.

Helikopterin ilk gününde, Isparta´nın Sütçüler ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.