Orman yangınlarına yanmış ağacı omuzuna alıp caddede dolaşarak dikkati çekti

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Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukçu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

Kavukçu, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Elmalı köyü yakınlarında birkaç gün önce çıkan yangında yanan bazı ağaçları keserek yanına aldı.

Orman yangınlarına dikkati çekmek için yanmış bir ağacı omuzuna alan Kavukçu, kentin işlek yerlerinden Ordu Caddesi'nde yürüyerek vatandaşların şaşkın bakışları arasında Barış Manço Parkı'na geldi.

Kavukçu yanmış ağacı parktaki ağaç dalına astıktan sonra yaptığı açıklamada, çalışmasıyla orman yangınlarına dikkati çekmeyi ve vatandaşların daha duyarlı olmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Elmalı köyü yakınlarında meydana gelen yangın sonrası bölgedeki bazı yanmış ağaçları keserek şehir merkezine getirdiğini ifade eden Kavukçu, "Yanmış ağaçlarla yakın zamanda Hatay'da meydana gelen ve dehşet verici yangının da dili olmak istedim. Orada da büyük bir dram yaşandı. İnsanlardan kaynaklı olan bu yangınların, yok olan canlıların adına bir performans gerçekleştirmeye çaba gösterdim." diye konuştu.