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Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda 50 metrelik uçuruma düştüler
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Manisa'da 2 kişi, ormanda 50 metrelik uçuruma düştü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ormanlık alana gelerek alkol almaya başlayan iki kişi, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. UMKE ve itfaiye ekiplerince şahıslardan birini düştüğü yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı. Düştüğü yerde bulunamayan diğer kişi ise, yaklaşık 4 saatlik aramanın sonunda bölgeye uzak noktadaki yol kenarında bulundu. Şahsın 3 Nisan'da kayıp ihbarı verildiği ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlendi

Ormanda 50 metrelik uçuruma düştüler
Ormanda 50 metrelik uçuruma düştüler
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AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uçuruma düşen iki kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Z.C. (47) ile M.A. (41), Uncubozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelerek alkol almaya başladı. İkili, bir süre sonra yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., düştüğü yerden ekiplerce çıkarılarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİĞER KİŞİ 4 SAAT ARANDI

Z.C.'yi düştüğü yerde bulamayan ekipler, telefonla irtibat kurarak yerini tespit etmeye çalıştı. Z.C, yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından bölgeye uzak noktadaki yol kenarında bulunarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

3 NİSAN'DA KAYIP İHBARI VERİLMİŞ

İncelemede 3 Nisan'da kayıp ihbarı verildiği ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlenen Z.C'nin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

M.A. ve Z.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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