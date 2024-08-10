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        Haberler Yaşam Ormanda bulunan vaşak yavrusu yetkililere teslim edildi

        Ormanda bulunan vaşak yavrusu yetkililere teslim edildi

        Samsun'un Havza ilçesinde ormanlık alanda bulunan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürülmesi için Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:54
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        Ormanda bulundu... Tekir değil vaşak yavrusu!
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        Erikbelen Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman ailesi ile gittiği ormanlık alanında çalıların arasında yeni doğmuş bir vaşak yavrusu buldu.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak yavrusunu alarak Havza’ya getiren Yaman, Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi.

        Yaman, bu sürede şırınga ile süt ve su vererek beslediği vaşak yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürmeleri içen Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim etti.

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        #Vaşak yavrusu
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