Ormanda bulunan vaşak yavrusu yetkililere teslim edildi

Erikbelen Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman ailesi ile gittiği ormanlık alanında çalıların arasında yeni doğmuş bir vaşak yavrusu buldu.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak yavrusunu alarak Havza’ya getiren Yaman, Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi.

Yaman, bu sürede şırınga ile süt ve su vererek beslediği vaşak yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürmeleri içen Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim etti.