Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormandaki cinayette sır perdesi aralandı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ormandaki cinayette sır perdesi aralandı!

        Hatay'da ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan Ali Altıngöz cinayetinde sır perdesi aralandı. Korkunç olayda Altıngöz'ün arkadaşı olduğu öğrenilen E.A., suç aleti bıçakla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormandaki cinayet çözüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün Ali Altıngöz'ün (53), bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÇEVREDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ

        Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.A. olduğunu belirledi. Ekipler, Ali Altıngöz'ün arkadaşı olduğu öğrenilen E.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        İfadesinde cinayeti itiraf eden E.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, Ali Altıngöz bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi