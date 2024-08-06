Ormandaki cinayette sır perdesi aralandı!
Hatay'da ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan Ali Altıngöz cinayetinde sır perdesi aralandı. Korkunç olayda Altıngöz'ün arkadaşı olduğu öğrenilen E.A., suç aleti bıçakla yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün Ali Altıngöz'ün (53), bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇEVREDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.A. olduğunu belirledi. Ekipler, Ali Altıngöz'ün arkadaşı olduğu öğrenilen E.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İfadesinde cinayeti itiraf eden E.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, Ali Altıngöz bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.