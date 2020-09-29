Ormanköy Çarşı için talep toplama süreci başladı

AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle geniş ailelerin ve oturmaya yönelik taleplerin yoğun olduğu ve sağlıklı ev konseptiyle ormanın içerisinde hayata geçirilen projenin, ticari üniteleri ön talep avantajıyla yatırımcılara sunulmaya başlandı.

Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi'nin en değerli bölgesinde, 70 adet 68 metrekare ila 450 metrekare arasında mağaza ve dükkanın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor.

Ticari üniteler için ayrıca 120 ay vade imkanıyla da cazip koşullar sağlanıyor.

Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan Ormanköy Çarşı'daki dükkan ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor.

İstanbul'un yeni ulaşım akslarının tam merkezinde yer alan Ormanköy projesi, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra Üsküdar-Çekmeköy metro istasyonuna 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 20 dakika mesafede konumlanıyor.

1+1'den 5+1'e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve sağlıklı ev konseptiyle inşa edilen Ormanköy projesinin yüzde 90'ı yeşil alanlar için ayrıldı.

Bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerin bulunduğu Ormanköy projesinde, adına "Villa Bahç"e denilen özel üniteler tasarlandı.

Tamamen oturmaya yönelik, daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi size özel ve müstakil olan Bahçe Villa'ların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün.

Bunun yanında, 2,5+1 ve 3,5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla panoramik orman manzarası sunan ekstra odalar; çalışma odası ya da hobi odası olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca "Teras Loft" adı verilen ve 80 metrekareye kadar teras alanı bulunan ünitelerde, pencereler tavanı kaplıyor.

- "Cadde mağazacılığı önümüzdeki dönemde yoğun ilgiye sahip olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, cadde mağazacılığının önümüzdeki dönemde de yoğun ilgiye sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanköy projemizin içinde yer alan Ormanköy Çarşı, İstanbul'un en yeni, en dinamik ve sağlıklı ev konseptine en yaraşır alışveriş ortamını hem ziyaretçilerine hem de perakende sektörüne sunmuş olacak. Bölgenin ilk planlı mağaza karması olma özelliğine sahip Ormanköy Çarşı ile cadde mağazacılığına yeni bir bakış açısı sunmak istedik. Alemdağ Caddesi, son yıllarda ciddi bir insan trafiğine sahne oluyor. Bu açıdan bakıldığında, Ormanköy Çarşı çatısı altındaki ticari üniteler, özellikle yatırımcılar ve perakende sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor.

Özellikle beyaz yakalı ve alım gücü yüksek bir kesimin yaşadığı bu bölge, nitelikli göç alması ve genç bir nüfusa hitap etmesi nedenleriyle de önümüzdeki dönemin bir numaralı çekim merkezi olmayı sürdürecek. Doğal yaşamın artık eskisinden daha önemli bir hal aldı. Ormanköy projemizde sabahları koşunuzu yaparken sincapların, ceylanların ve atların size eşlik etmesi şehrin stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak. Bu anlamda Ormanköy yaşam vadisinde, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, ceylanlar için koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor."



