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Ormanlara yapay zekalı fotokapanlar "göz kulak olacak"

Orman yangını riski açısından 1. derecede hassas konumda yer alan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne kazandırılan yapay zekaya sahip 60 yeni fotokapan sayesinde "Türkiye'nin akciğerleri" daha sıkı takip edilecek.

Ormanlara yapay zekalı fotokapanlar
AA

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çok değerli orman varlığının bulunduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarındaki iklimsel koşullar nedeniyle 1. derecede yangına hassas bölge olduklarının altını çizen Koç, "2020 yılında bölgede çok büyük orman yangınları yaşandı. İnşallah aynı şeyleri bu yıl yaşamayız." dedi.

Koç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün yangına karşı çok önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ve özellikle teknolojiden de çok iyi yararlandığını belirterek, bu kapsamda teknolojik alt yapının sürekli güçlendirildiğini ifade etti.

Bölgede daha önce 24 fotokapan kullandıklarını ve bunlardan iyi verim aldıklarını aktaran Koç, envanterlerine yeni kazandırılan 60 fotokapanın ise öncekilerden farklı olarak yapay zekaya sahip olduğunu bildirdi.

- "Yeni cihazlarımızla ormanları daha iyi koruyacağız"

Koç, yeni fotokapanların çok büyük avantajları olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yeni fotokapanlar ormanlardaki hareketliliği ayırt edebiliyor. Bölgedekinin araç, insan veya hayvan olduğunu belirliyor. Daha sonra ise ilgili arkadaşların cep telefonuna bildirim gidiyor. Alınan görüntüler Orman Genel Müdürlüğüne de anlık iletilecek ve bu sayede gerekli müdahale kısa sürede yapılabilecek. Yeni cihazlarımızla ormanları daha iyi koruyacağız. Ormanları korumakla görevliyiz. Tüm personelimiz bu görevi yerine getiriyor, teknolojiden de en iyi şekilde yararlanıyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu fotokapanlar ve yeni cihazlar sayesinde ormanları hem yangınlara hem de kaçak kesim yapan kişilere karşı iyi bir şekilde koruyacağız."

Yapay zekaya sahip fotokapanların diğer bölgelerde de kurulmaya başlandığını belirten Koç, ormanları gece gündüz demeden korumayı sürdüreceklerini vurguladı.

Koç, bölgede insansız gözetleme kulelerinin de olduğunu hatırlatarak, teknolojinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Yeni droneler aldıklarını dile getiren Koç, "Drone ise hem arama kurtarma hem de ormanlarımız için yangınlarda kullanabileceğimiz son teknoloji bir cihaz." diye konuştu.

Bu arada, yeni alınan fotokapanların kullanımıyla ilgili Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından cihazlar bölge illerindeki hassas noktalara kurulacak.

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