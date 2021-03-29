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Ormanlardan elde edilen 'sıvı altın': Argan yağı

Dünyada sadece Fas’ın güneybatısındaki argan ağaçlarının meyve çekirdeklerinden elde edilen argan yağı, özellikle kozmetik sektöründe büyük ilgi görüyor. Öyle ki Fas’a özel bu doğa harikası halk arasında 'sıvı altın' olarak isimlendiriliyor

Ormanlardan elde edilen 'sıvı altın': Argan yağı
AA

Dünyada sadece Fas’ın güneybatısındaki argan ağaçlarının meyve çekirdeklerinden elde edilen yağ hem yaygın şekilde kullanılıyor hem de ülkenin önemli ihracat ürünlerinden birini oluşturuyor.

AA'nın haberine göre içerdiği zengin mineraller sayesinde küresel kozmetik şirketleri tarafından eşsiz bir maden olarak görülen bu nadir yağ, Faslı çarşı esnafları için önemli bir geçim kaynağı olarak kabul ediliyor.

Fas’a özel bu doğa harikası halk arasında 'sıvı altın' olarak isimlendiriliyor.

Ülkede üretilen argan yağının çoğu ABD ve Avrupa pazarına ihraç edilirken, başkent Kazablanka’daki esnaf, geçimini yerel halka ve yabancı turistlere yağı satarak sağlamaya çalışıyor.

Kazablanka’daki Medine Çarşısı'nda esnaflık yapan Ahmed Mansur, arganın Fas kültüründe çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Argan’ın yüzyıllardır bölge halkı tarafından hem yemeklere lezzet katmak hem de saç ve cilt bakımı için kullanıldığını belirten Mansur, son 50 yıllık dönemde dünya kozmetik sektörü tarafından keşfedilen argana artan ilginin çarşı esnafı için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

AVRUPA'DAN GELEN TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Fransa, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin argan yağına büyük ilgi duyduklarının altını çizen Mansur, her yıl çarşıyı ziyarete gelen milyonlarca turistin Fas’ın sıvı altınından almadan ayrılmadığını belirtti.

Mansur, “Yabancı turistler genellikle saç bakımı ve cilt güzelleştirici özellikleri nedeniyle arganı tercih ediyorlar” dedi.

Medine çarşısında alışveriş yapan Fas vatandaşı Hüsam Mahmud yaptığı açıklamada, argan yağının saç dökülmesinin çaresi olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Argan yağını sürekli kullanan Mahmud, onu Fas’ın önemli milli değerlerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

FAS HALKI ARGANI SADECE BİR BAKIM ÜRÜNÜ OLARAK GÖRMÜYOR

Kazablanka’da İngilizce öğretmenliği yapan Fatma Zehra Munir, Fas halkının argan yağını sadece bir bakım ürünü olarak görmediğini, aynı zamanda bir tür ilaç olarak kullandığını kaydetti.

Munir, “Yerel halk sıvı altının yaraları daha hızlı iyileştirdiği, kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği ve güneş çarpmasına karşı koruyucu özelliklerinin bulunduğuna inanıyor” dedi.

Arganı özellikle saçlarını uzatmak isteyen Faslı kadınların hem beslemek hem de içerdiği mineraller sayesinde daha hızlı uzatmak için tercih ettiğini belirten Munir, her gün üç-dört damla argan yağının saçları daha güçlü ve canlı hale getireceğini ifade etti.

ARGAN ORMANLARI UNESCO TARAFINDAN KORUMA ALTINDA

Fas’ın güneybatısında bulunan ve yaklaşık 8 bin kilometrelik bir alanı kapsayan argan ormanları, 1998 yılında UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak tanımlanarak koruma altına alındı.

Sıcak iklim alanlarında yetişmesi nedeniyle suya ulaşmak için derin köklere sahip argan ağaçlarından, 1 litre yağ elde etmek için yaklaşık 40 kilogramlık mahsulün kullanılması gerekiyor.

Esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin argan yağı, cilt ve saç bakımı ürünleri için son 50 yıldır dünyada aranılan hammaddeler arasına girdi.

Argan yağı Fas mutfağında dahi kullanılıyor. Kahvaltılarda argan yağına ekmek banmayı seven Faslılar, kuskus gibi yöresel yemeklerin lezzetini arttırmak için de onu sos olarak kullanıyor.

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