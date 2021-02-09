Ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangın kontrol altına alındı

AA

Kastamonu Valisi Avni Çakır, bölgede incelemelerde bulundu.Çakır, AA muhabirine, yangının gece 02.00 sularında başladığını söyledi.

Yangının sebebinin bilinmediğini belirten Çakır, "Çayırcık ve Hacıveli mahallelerinin ortak noktasında sebebi şu an için belli olmayan ama aşırı rüzgardan dolayı elektrikle alakalı olabileceğini düşündüğümüz bir yangın çıktı. Arkadaşlarımız konunun değerlendirmesini yapıyor." dedi.

Yangının şiddetinin fazla olduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Gece yangının şiddeti çok fazlaydı. Şiddeti nedeniyle hızlı şekilde yayılım gösterdi. Tüm arkadaşlarımızın buraya yönlendirilmesi 1,5-2 saat sürdü. Arkadaşlarımızın yangına sağlıklı müdahalesi 3.30-4.00 gibi başladı. Şu an Allah'a şükür rüzgarın şiddetini kaybetmesi ve yönünü deniz istikametine çevirmesi ile yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Şu anki tespitlere göre 3 evimiz tamamen yandı. Bir evimizde de çatı yangını söz konusu. Şu ana kadar can kaybı yok."

Havanın çok kuru olduğunu aktaran Çakır, "Gece 4.30 gibi buradaydım, 18 derece hava sıcaklığı vardı. Yangına müdahalede gece şartlarında zorlandık ama şu an için ilk oranda kontrol altında diyebiliriz." diye konuştu.

Tedbir amaçlı 3 yerleşim yerinin boşaltıldığını dile getiren Çakır, "Bölgedeki yangının seyrine göre 2 köy ve bir mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki tedbir amaçlı boşalttık. Rüzgarın yönünü değiştirmesi ve arkadaşlarımızın müdahalesi sonucu tehdit olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sahasını tamamen gezdik. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. İnşallah birkaç saate kadar da soğutma çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Yangında zarar gören 3 evden birinin boş, diğerinin ise yaz aylarında kullanıldığına dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Yazlıkçı diye tabir ettiğimiz 3 katlı binada 8 daire vardı. Bunun üst katındaki birkaç daire zarar gördü, çatısı tamamen yandı. AFAD'dan ekiplerimiz burada, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve diğer kolluk kuvvetlerimiz yangınla alakalı çalışmalarını tamamladıktan sonra arkadaşlarımız süratle sahayı gezecek ve hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar. Vatandaşlarımızın mağduriyetini devlet olarak gidereceğiz. Açıkta kalan hiçbir vatandaşımız yok. Sadece bir çiftimizi akrabalarının yanına yerleştirdik. Süratli şekilde onların barınma ihtiyacını gideceğiz. AFAD olarak, devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını kısa sürede saracağız."

- Hayvanlarını yangından son anda kurtardı

Yangında ahırı yanan ve içerideki 11 küçükbaş hayvanını son anda kurtaran Mehmet Nuri Akıntürk ise gece saatlerinde köy muhtarının kendisini aradığını söyledi.Daha sonra yangını gördüğünü anlatan Akıntürk, "Koştum, koyunlarımı çıkarttım. Arabamı uzaklaştırdım. Yangına müdahale ettim. Evimin etrafında ot ve tahtalar yandı. Koyunlarım içerideydi. Benim de başım ve kaşlarım yandı." dedi.

Ahırın kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Akıntürk, içindeki 2 ve 3 günlük kuzuları da kurtardığını kaydetti.