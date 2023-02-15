Çevresindekilerin de desteği ile araştırmalarından sonuç alan Muharrem Başkurt, su tesisatında kullanılan borularla felçli köpeğin yürümesi için yürüteç yaptırdı.

AA'nın haberine göre köpeğin durumundan etkilenen Başkurt, internet üzerinden yaptığı araştırma ile Pamuk'un yürümesi için araştırma yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU"

Başkurt, sürünerek hareket etmek zorunda kalan Pamuk'un yürüteçle yürümeye başlayınca şaşırdığını söyleyerek, "Görünce öyle ben de çok mutlu oldum. Öncesi, sonrası… Hayvan hiç yürüyemezdi, şimdi bir anda yürüdüğünü görünce acayip oldum. Çok güzel bir duyguydu benim için" dedi.

Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi gerektiğini belirten Başkurt, uzun süreli açlığın hayvanların ölümüne neden olduğunu ifade ederek, "Dışarıda kalan hayvanların yemini, suyunu verelim. Kışın aşırı açlıktan sıkıntı oluyor, ölüme bile neden olabiliyor" diye konuştu.