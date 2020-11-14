Ormanlık alanda bulunan yavru sincaplar koruma altına alındı - TUNCELİ

,Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Nazımiye ilçesinde, bir vatandaş ormanlık alanda yol yapım çalışması sırasında 3 sincap yavrusu buldu.Sincapları kesilen ağacın kavuğundan çıkararak koruma altına alan kişi, daha sonra bu hayvanları Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim etti.Sevimlilikleriyle ilgi odağa olan sincaplar, DKMP görevlileri tarafından palamut, buğday ve fındıkla özenle besleniliyor.Yavrular, tabiatta hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR