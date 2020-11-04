Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı - AYDIN

Akbük Mahallesi'nde M.T'nin ormanlık alana Hint keneviri ektiği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.M.T gözaltına alındığı operasyonda, drone ve narkotik köpeği de kullanılarak yapılan aramalarda 36 kök Hint keneviri, 16 kilogram esrar, hassas terazi ve kenevir yetiştirmekte kullandığı tahmin edilen materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR