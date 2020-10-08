Ormanlık alanda yeniden yangın çıktı - KARABÜK

Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen Eskipazar ve Mengen orman işletme müdürlüklerine ait arazöz ve iş makineleri ile müdahale edildi.Kontrol altına alınan ve yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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