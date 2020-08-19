Ormanya'da tedavi edilen iki yavru tilki doğaya salındı

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AA

Kentte 3 ay önce trafik kazası sonucu yaralı halde bulunarak Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen iki yavru tilki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Antibiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri yapılan, iç kanamaları nedeniyle ilaç verilen tilkilerin rehabilitasyon sürecini tamamlayabilmeleri için Ormanya'da özel alan hazırlandı.

Burada düzenli beslenmeleri ve dinlenmeleri sağlanan iki yavru tilki, sağlıklarına kavuşmalarının ardından mikro çip takılarak Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası'nda doğaya salındı.

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, iki yavru tilkiyi tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya saldıklarını belirterek, "Tilkilerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu gördük. Ortak çalışmalarımız devam edecek." dedi.

,Mehmet Karakaş