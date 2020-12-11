Ormanya'da tedavisi tamamlanan kurt doğaya salındı

İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 ay önce yavruyken köpek saldırısı sonucu yaralı halde bulunan kurdun Ormanya'daki tedavisi tamamlandı.

Ormanya'ya 4 kilo 200 gram olarak gelen kurt yavrusu, biyolog ve veteriner eşliğinde uygulanan özel beslenme programı ve rehabilitasyon süreci sonunda 17 kilo 500 gram ağırlığına ulaştı.

Özel bir alanda süren rehabilitasyon süreci boyunca kurt için doğada ihtiyacı olabilecek yaban yetenek ve davranışlarını geliştirebilmesi için özel kurgu ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Kimlik bilgileri ve tedavi süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı mikroçip yerleştirilen kurt, sağlıklı bir yetişkin olarak Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Ormanya Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından doğal yaşam alanına salındı.

Doğaya salınmadan önce karma aşı ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları yapılan kurttan, ileride araştırma ve çalışmalarda kullanılabilmek üzere kıl ve doku örnekleri alındı.