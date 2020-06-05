"Örnek ceviz bahçesi" ile çiftçilere eğitim verilecek - KIRŞEHİR

AA

KIRŞEHİR (AA) - Ceviz Eylem Planı'nın uygulandığı Kırşehir'in Kaman ilçesinde, "örnek ceviz bahçesi" ile çiftçilere uygulamalı eğitim verilecek.Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ağaç varlığının artırılması için merkez ve ilçelerde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.Ortamına göre ilçelerdeki ormanlık alanlara badem, ceviz, ahlat ve alıç gibi meyve ağaçlarının da dikildiğini belirten Karaca, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizine Tarım ve Orman Bakanlığının ayrı bir önem verdiğini dile getirdi.Bakanlığın 2012 yılında Ceviz Eylem Planı'nı Kırşehir'in Kaman ilçesinde açıkladığını hatırlatan Karaca, plan doğrultusunda Kaman'da farklı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.- Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında örnek bahçe oluşturulacakBoş bulunan tüm arazilerin gelir getirici ürün anlamında ağaçlandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karaca, ceviz ağacı yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini, bu amaçla Kaman'da örnek bir üretim bahçesi oluşturmayı planladıklarını ifade etti.Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında ilçeye bağlı Kurutlu köyünde 70 dekarlık alanın bu amaçla hazineden devredildiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:"Buraya tescilli 500 Kaman cevizi fidanı dikeceğiz. Ayrıca burayı bir eğitim tesisi haline getireceğiz. Aşılama, budama, bakım ile ilgili tüm bilgileri burada çiftçilerimize vereceğiz. Kırşehir Valiliğinin himayesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden hocalarımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzden uzmanlarımızın desteğiyle burada eğitim vereceğiz. Ayrı bir proje ile ceviz fidanı verilen Savcılı köyündeki vatandaşlarımız da burada bilgilendirilecek. Burada yetiştireceğimiz ceviz ağaçlarını da örnek olarak çiftçilerimize göstereceğiz."