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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 18 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada en az 18 sivil yaşamını yitirdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çatışma: 18 ölü
AA

Ülkenin orta kesiminde yer alan Bambari kenti yetkililerinden Victor Bissekoin, AA muhabirine açıklamasında, güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında Bambari'nin bazı mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmada, en az 18 sivilin öldüğünü ve 40'ı aşkın kişinin yaralandığını ifade etti.

OAC Başbakanı Firmin Ngrebada, Twitter paylaşımında, çok sayıda ayrılıkçının yakalandığını belirterek, Bambari'nin istikrarı için mücadele eden güvenlik güçlerini tebrik etti.

Ayrılıkçılar, 22 Aralık 2020'de Bambari'yi ele geçirmiş, kentin kontrolü birkaç gün sonra güvenlik güçleri tarafından geri alınmıştı.

- OAC’deki çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize’yi "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

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