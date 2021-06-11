Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım sağlandığı duyuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım sağlandığı duyuruldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Göçmenlik Başdanışmanı Amy Pope, insani yardım kapsamında Meksika ve Orta Amerika ülkeleri için 57 milyon dolardan fazla yardım sağlandığını söyledi.

Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım sağlandığı duyuruldu
AA

Pope, başta Meksika olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde zorla yerinden edilmiş kişiler için düzenlenen dayanışma etkinliğinde, 57 milyon dolardan fazla insani yardım toplandığını duyurdu.

Yardımın, düzensiz göçün temel nedenlerini ele almak ve bölge genelinde iş birlikçi göç yönetiminin güçlendirmesi amacıyla organize edildiğini belirten Pope, uluslararası ortakların da aracılığıyla zorla yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağını bildirdi.

Etkinliğe, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı (UNHCR),Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) desteğiyle İspanya, Guatemala ve Kosta Rika hükümetleri ev sahipliği yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan açıklama
DÜNYADominic Raab’dan Kuzey İrlanda açıklaması
Kıbrıs Rum kesiminde Meclis Başkanlığına ilk kez bir kadın seçildi
DÜNYAKıbrıs Rum kesiminde Meclis Başkanlığına ilk kez bir ...
Yeni Zelanda’da Christchurch cami saldırısını ele alacak film ülkede tartışma konusu oldu
DÜNYAChristchurch cami saldırısını ele alacak film ...
SON DAKİKA: Çin‘in Mars gezgin aracı Curong Kızıl Gezegen’den fotoğraf gönderdi! - Haberler
DÜNYAÇin'in Mars gezgin aracından Dünya'ya fotoğraf!
Pakistan’da otobüs kazası: 19 ölü, 50 yaralı
DÜNYAPakistan’da otobüs kazası kazası: 19 ölü, 50 yaralı
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması
DÜNYAABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması
G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor - Haberler
DÜNYAG7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlaması ...
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye TikTok ve WeChat yorumu: Pozitif adım!
DÜNYAÇin'den ABD'ye: Pozitif adım
First Lady’nin ceketi moda diplomasisini tekrar gündeme getirdi
DÜNYABir ceket bir mesaj: Jill Biden'dan dayanışma vurgusu
GERGİNLİK! Son dakika: Rusya'dan ABD'nin savaş uçağına okyanus üstünde engelleme
DÜNYAPasifik Okyanusu'nda ABD-Rusya gerginliği!